В Кривом Роге огонь уничтожил посылки, которые доставляла "Новая почта". Во время движения грузового автомобиля DAF внезапно вспыхнул его прицеп.

ЧП произошло в среду, 10 июня, около 10:20 на улице Кости Пестушко. Об этом сообщается на сайте ГСЧС в Днепропетровской области.

По словам водителя грузовика, он двигался в Кривой Рог для разгрузки, но увидев в зеркало заднего вида дым, сразу остановился. Оценив масштаб задымления, водитель отсоединил тягач от прицепа и отъехал на безопасное расстояние. Огонь мгновенно охватил прицеп, уничтожив его и весь груз.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причины и обстоятельства возгорания грузового автомобиля выясняются.

Фото: ГСЧС

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