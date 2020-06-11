С 10 июня Киев со своей стороны открыл два пункта пропуска на Донбассе - Марьинку (Донецкая область) и Станицу Луганскую. Причем работать они должны были только три часа в день - с 11 до 14 часов. Но по факту не работали: сепаратисты своих блок-постов так и не открыли.

Это решение Украины вызвало столпотворение на блок-постах - хотя "ДНР" и "ЛНР" заранее предупредили о том, что границу пока не открывают.

Более того - на заседании Кабмина 12 июня планируют рассмотреть вопрос открытия уже всех КПВВ. Хотя вопрос упирается в ту же позицию "ДНР" и "ЛНР". "Республики" пока не выпускают никого - даже тех, у кого есть регистрация на подконтрольной Киеву территории.

Дискуссии об этом сейчас идут в рамках Минской контактной группы. "Страна" разобралась с ситуацией вокруг открытия КПВВ на Донбассе.

Почему Донецк и Луганск не открывают КПВВ

На момент подготовки материала от "ЛДНР" не поступало никакой информации, когда и как они могут открыть пункты пропуска со своей стороны. Эта мера у них учреждена бессрочно - до особого распоряжения.

10 июня глава "Минздрава ДНР" Ольга Долгошапко заявила, что открытие блокпостов может привести к бесконтрольному росту заболеваемости коронавирусом. Одним из главных факторов риска Долгошапко назвала "сокрытие властями Киева реальных данных о распространении Covid-19 в Украине".

При этом вчера "МИД ДНР" заявил, что в Минске обсуждают создание постоянно действующего гуманитарного коридора для лиц, остро нуждающихся в пересечении админграницы. Списки таких людей уже составлены.

При этом в "республике" повторили, что готовы пропускать людей пока только в рамках таких коридоров, а не в общем порядке.

"Помимо работы этих коридоров, КПВВ должны быть по-прежнему закрыты до стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки на Украине", - говорится в заявлении "министерства".

Новую информацию о планах "республик" опубликовал представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш. Он заявил, что в "ДНР" готовы всех выпускать, но впускать - только по спискам, чтобы затем отследить соблюдение ими обсервации.

Не очень понятно, как будет работать эта схема и по какому принципу будут составляться списки. В "ДНР" эту информацию пока не комментировали.

По словам жителей Донецка, с которыми поговорила "Страна", в городе ходят слухи, что до конца июня кордон с Украиной точно откроют. Там ждут, что ясность внесет "глава ДНР" Денис Пушилин, который во вторник, 16 июня, проведет ежегодную прямую линию с жителями "республики". Обычно к таким мероприятиям пытаются приурочить некие позитивные решения.

Еще одна версия - "республики" ждут, когда откроют границы с Россией и синхронизировать это с открытием линии разграничения.

А пока идет пикировка в Контактной группе. С одной стороны - "республики", которые по каким-то причинам не хотят открывать границу. С другой - Украина, демонстративно открывшая кордоны, но всего на три часа в день, что явное издевательство. Да еще и зная, что вторая сторона будет держать блок-посты на замке.

Именно из-за этого вчера на КПВВ столпились очереди с обеих сторон, которые никуда проехать не смогли.

Киев, разумеется, понимал, что одностороннее открытие границы ни к чему не приведет. Напрашивается единственный вывод - открыли, чтобы потом обвинить в создании очередей "ДНР" и "ЛНР". И вызвать всплеск недовольства в отношении "республик".

Цель понятна - только неясно, зачем было для этого провоцировать сотни людей стоять несколько часов на солнцепеке у закрытых КПВВ.

Как забирать пенсии?

Чем дольше пункты пропуска остаются закрытыми, тем сильнее панические настроения среди пенсионеров, получающих украинскую пенсию.

Несмотря на то, что Верховная Рада отменила верификацию и по закону их пенсии должны продолжать начисляться и не должны "прогореть" даже если люди не приезжают "верифицироваться", в Донецке ходят слухи, что Киев заморозит выплату пенсии для пенсионеров из "ЛДНР".

Однако, в Украине их опровергают.

Как сообщил "Стране" собеседник в Пенсионном фонде Украины, жалоб от пенсионеров из неподконтрольных территории о неначислении пенсий не было и им все должны начислять в обычном режиме.

Эту информацию нам подтвердил и руководитель управления соцстрахования и пенсионного обеспечения Федерации профсоюзов Украины Владимир Максимчук: "Закрытие КПВВ никак не должно повлиять на начисление пенсий. Они в обычном режиме начисляются на карточные счета пенсионеров, и они смогут их снять, когда выедут на подконтрольную территорию".

Итого: на данный момент слухи о не начислении или заморозке пенсий для жителей "ЛДНР" не соответствуют действительности. Напомним, что необходимость верификации для них отменена до окончания карантина в Украине плюс 30 дней с этой даты, то есть до 22 июля.

Вместе с тем отметим, что пенсионы из "ЛДНР" могут столкнуться с другой проблемой - лимитом по снятию наличных, когда наконец поедут за пенсиями. Особенно это касается категорий, у которых пенсии выше среднего (на Донбассе таких немало, в основном это бывшие шахтеры).

Например, максимальный лимит по снятию денег с карты ПриватБанка в банкомате ПриватБанка - не более 20 тысяч гривен на протяжении трех часов. А пенсий накопилось уже минимум четыре и у шахетров общая сумма будет гораздо больше этой цифры. То есть им понадобится почти весь день, чтобы снять в банкомате все свои пенсии. И то если в банкомате будут деньги. Если они начнут заканчиваться, то лимит по снятию уменьшается до 3 тысяч гривен.

В теории пенсионеры смогут снять средства в кассе банка. Но опять-таки с примечанием, если в конкретных отделениях будут деньги. Ниже опубликованы лимиты по снятию наличных в ПриватБанке в ответ на обращение украинца.

В связи с этим для жителей "ЛДНР", у которых уже накопились солидные суммы пенсий на карточных счетах, возможно более правильно планировать свою поездку на подконтрольную Украину (когда они станут возможны) не в режиме туда-обратно, а на несколько дней, чтобы точно успеть уладить все финансовые вопросы и забрать все свои деньги.