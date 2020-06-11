Под Борисполем на трассе М-03 произошла смертельная авария, в которой погибло двое людей. Выжить удалось лишь собаке, которая находилась на заднем сидении авто.

Об этом сообщил "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

Отмечается, что водитель легковушки Amulet, которая следовала в направлении Киева, на высокой скорости въехал в заднюю часть грузовика. Водитель грузового авто рассказал, что он припарковался на пару минут для того, чтобы сходить в магазин, а когда вернулся - увидел страшную картину.

Смертельная авария под Борисполем. Видео: Youtube/ "Киев оперативный"

Ранее мы сообщали, что в Киеве пьяный парень угнал авто посла, протаранил ворота, попал в ДТП на Андреевском и сбежал.

Также писали, что в селе под Киевом по вине пьяного водителя без прав погибла 16-летняя девушка.