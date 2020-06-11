Главный офис "Укрпочты", расположенный на Крещатике в Киеве, планируют продать. На его содержание сейчас уходят огромные средства. А цена здания оценивается примерно в 1 миллиард гривен.

Об этом в эфире "24 канала" сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский, видео обнародовано в YouTube.

По его словам, сейчас в главном офисе компании работает более тысячи сотрудников. Они занимаются производственными процессами, обслуживают посольства и Кабмин. По мнению Смелянского, расположение в центре столицы имеет несколько минусов.

"Крещатик, Майдан - места, где происходят демонстрации, исторические события. Тогда блокируется производственный процесс. Ему не место в центре Киева. Лучше пусть это будет какой-то отель", - сказал Смелянский.

По его словам, можно оставить операционный зал как символ и визитку, а остальные помещения лучше продать инвестору.

"Чтобы привести офис в порядок - надо 75 миллионов. Мы его держим, но это огромные средства, которые, я считаю, лучше направить на новые авто, новые отделения и IT-системы", - заявил Смелянский.

Смелянский о главном офисе Укрпочты - с 09:30

Напомним, мы публиковали перечень из 219 объектов, которые нельзя приватизировать полностью.

Также мы писали, что нардепы разрешили "Укрпочте" выпускать платежные карты и проводить банковские операции.