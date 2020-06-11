После трехдневных выходных на Троицу аналогичное число нерабочих дней ожидается и на День Конституции - 28 июня. В связи с этим в Украине будут отдыхать с 27 по 29 июня, передают Украинские новости.

Государственный праздник выпадает на воскресенье, и таким образом по законодательству переносится на ближайший следующий после него рабочий день, в данном случае на 29 июня. Таким образом нерабочими будут 27-29 июня.

День Конституции - государственный праздник в Украине. Его отмечают ежегодно 28 июня в честь дня принятия Основного Закона Украины в 1996 году.

Как сообщала "Страна", жара в Украине продлится до выходных. Немного дождей ожидается в Крыму.

Напомним, что 50 народных депутата Украины обратились в Конституционный суд с требованием признать неконституционным закон об амнистии участников Евромайдана.