В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что в стране из-за антирекордных показателей по числу новых заболевших коронавирусом будут предлагать "определенные меры". Так, по данным на 11 июня в Украине за сутки заболело 689 человек, из них 19 детей и 65 медработников.

Об этом на ежедневном брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов, видео обнародовано в Youtube.

"Такого антирекорда у нас еще не было. Даже в самые трудные времена... Мы будем предлагать проведение определенных мероприятий, ради вашего здоровья и жизни", - добавил глава Минздрава.

Степанов об "определенных мерах" во время пандемии коронавируса с 04:50

Напомним, в ВОЗ удивились данным о низкой смертности россиян от коронавируса.

Также мы писали, что в Минздраве рассказали, где в нашей стране больше всего зараженных коронавирусом.