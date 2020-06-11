В Украине не используется метод лечения коронавируса плазмой с антителами выздоровевших пациентов, так как он еще не до конца исследован у нас в стране. Когда отечественные специалисты сделают соответствующее заключение по методу, его могут внести в стандарты лечения.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 11 июня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

Так, по словам Степанова, чтобы дать разрешение и ввести тот или иной способ лечения, в Украине должны состояться клинические испытания. Это касается также использования плазмы переболевших пациентов.

"Должны произойти соответствующие исследования для того, чтобы мы могли внести это в стандарт лечения, который у нас принят. Сейчас такие исследования проводятся, этой проблематикой занимаются наши ведущие институты, наши ведущие специалисты в этих областях. Когда будет соответствующее заключение наших специалистов, в том числе на основе мировых исследований, тогда мы можем будем говорить, что мы можем использовать такой метод лечения. И тогда он может быть внесен в наш стандарт лечения ", - сказал министр.

По его словам, все, что касается процессов лечения, должны разрабатывать и делать врачи, специалисты, которые есть в нашей стране.

"Это должны делать специалисты, а не Google, или какие-то там так называемые эксперты", - сказал Степанов.

Степанов о лечении плазмой - с 11:55

Напомним, мы писали о том, как для лечения зараженных коронавирусом используют плазму уже переболевших вирусом людей.

Также мы писали о том, что тенор Андреа Бочелли переболел коронавирусом и стал донором плазмы с антителами.