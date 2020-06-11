Сегодня, 10 июня, радикал Сергей Стерненко идет в СБУ для получения подозрения в убийстве человека. Это происходит только после того, как спецслужбы выпустили документ о его принудительном приводе к следователю - добровольно он туда идти отказывался.

Вручение подозрения назначено на 12:00 по адресу Аскольдов переулок 3-А. Затем, может быть даже сегодня, ему будет избираться мера пресечения. На обоих этих мероприятиях ожидается, что будут присутствовать его "побратимы".

Сергей Стерненко совершил убийство в мае 2018 года в Одессе. Возле дома ему встретились два человека. Они, по версии полиции, не нападали, но радикал решил защититься превентивно: одного ранил ножом, второго догнал и зарезал. Но ходу убийства от вел стрим в соцсети.

По делу Стерненко был в мае признан потерпевшим - у него была порезана рука. А подозрение посмертно объявили убитому Ивану Кузнецову.

Два года бывший глава одесской ячейки "Правого сектора" избегал наказания благодаря покровительству во власти Порошенко. С большой неохотой говорили о деле Стерненко и новые власти, не желая трогать "активиста".

Однако на фоне падения рейтинга и приближения местных выборов у Зеленского, видимо, решили дать ход ряду дел. Вчера подозрение зачитали экс-президенту Петру Порошенко. Сегодня его могут вручить и Стерненко. "Страна" следит за событиями у киевской СБУ.

Вручение подозрения Стерненко. Прямая трансляция

12:42 Поддержка Стерненко включила трек "Мусора должны сосать х*й".

12:40 В СБУ Стерненко приехал один без адвокатов, говорит, что они не успевают приехать, но скоро будут.

12:38 Стерненко пошел в здание СБУ.

12:37 Радикал попросил не расходиться и ждать новостей, когда будет суд по мере пресечения.

12:33 Смешной момент. Сначала слева от выступающего Стерненко встала девушка с плакатом "Та вы з...бали". Но ее отогнали от камер и выставили парня с надписью "Имеем право на защиту".

12:32 Приехал Стерненко.

12:26 На весь Аскольдов играет известная рэп-композиция Fuck the police.

12:24 Прямо на крыльце СБУ активист кричит в мегафон, что Зеленский и Венедиктова - "ё...ная бл...ская шобла". И говорит, что подозрение Стерненко будет "канистрой бензина, в которой вы, бл...и, сгорите".

Поддержка радикала очень много матерится в своих выступлениях.

12:23 Стерненко уже называют "первым политзаключенным режима Зе". На акции присутствует националист Сергей Филимонов.

12:18 Начался митинг. "Очень х...во, если Сергею сегодня вручат подозрение. Очень х...во", - заявил в громкоговоритель ведущий. И заявил, что Стерненко прибудет в 12:30.

12:16 Супрун пришла на акцию с девушкой Стерненко.

12:10 Подтягиваются сторонники радикала. Приехал волонтер Роман Синицын, который участвует в порохоботских акциях против Авакова. Пришла экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун.

12:07 Юрист Андрей Портнов сообщил, по какой статье будут вручать подозрение Стерненко.

"Информирую, что сегодня совершившему умышленное убийство подонку Стерненко вручается подозрение по ст. 122 ч. 1, ст. 115 ч.1, ч.2 ст. 263 — умышленные средней тяжести телесные повреждения, умышленное убийство и незаконное обращение с оружием и боеприпасами. Закон предусматривает за это наказание до 15 лет лишения свободы.

Наша адвокатская команда, защищающая семью убитого Ивана Кузнецова всё это время настоятельно требует от властей провести убийцу именно через публичный и состязательный судебный процесс.

Только через публичность и раскрытие для общества данных экспертиз и других доказательств можно поместить этого убийцу под стражу и закрыть рот защищающим его и финансируемым из третьих стран фондам, партиям Порошенко и Вакарчука, одиозной Супрун и другим ворам и моральным уродам.

Ждём судебное заседание по мере пресечения и выражаем надежду, что информация о том, что за это умышленное убийство прокуроры Венедиктовой планируют инициировать убийце домашний арест является слухами".

12:00 Стерненко еще нет, уже собралось множество журналистов. Подтягивается и группа поддержки радикала.

11:30 Кореспондент "Страны" пока не увидел поддержки Стерненко на Аскольдовом переулке, где находится столичная управа СБУ. На место события группами приезжает полиция. Она ограничила проезд и пропускает только служебные автомобили.