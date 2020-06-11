Сегодня, 11 июня, в Москве, в траурном зале при Институте имени Н.В. Склифосовского (Склиф) прошла первая гражданская церемония прощания с Сергеем Захаровым, которым погиб в результате аварии с актером Михаилом Ефремовым.

Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

На гражданскую панихиду пришли родственники, знакомые и коллеги погибшего Сергея Захарова. Главная похоронная церемония пройдет в Рязанской области - на малой родине погибшего шофера.

Напомним, что пьяный актер Михаил Ефремов 8 июня на своем джипе Grand Cherokee влетел в автомобиль "Лада" с фургоном. Утром 9 июня водитель "Лады" Сергей Захаров, который был курьером продовольственного интернет-магазина, скончался в больнице от множественных травм и обильной кровопотери.

После его смерти актер признал вину в смертельном ДТП. Российское следствие возбудило уголовное дело о сбыте наркотиков в рамках изучения обстоятельств пьяного ДТП в центре Москвы, которое устроил актер Михаил Ефремов.