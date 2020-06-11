В Украине, где за минувшие сутки зафиксировали 689 новых случаев коронавируса, Черновицкая область (3 793 случая) и Киев (3 671) по-прежнему остаются регионами с наибольшим числом выявленных случаев Covid-19. Также среди лидеров - Ровенская (2 175) и Львовская области (2 414). Меньше всего зараженных в Луганской области - всего 54 человека.

Статистику Covid-19 в Украине по регионам опубликовал Минздрав в официальном Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Всего по состоянию на утро 11 июня в Украине зафиксировано 29 070 случаев коронавируса, 854 из них оказались летальными, 13 141 пациент выздоровел.

Статистика коронавируса в Украине по регионам на 11 июня:

Черновицкая область - 3 793 случая;

Киев - 3671 случай;

Ровенская область - 2 175 случаев;

Львовская область - 2 414 случаев;

Киевская область - 1 919 случаев;

Ивано-Франковская область - 1 649 случаев;

Закарпатская область - 1 471 случай;

Харьковская область - 1 374 случая;

Тернопольская область - 1 349 случаев;

Волынская область - 1 266 случаев;

Винницкая область - 1 236 случаев;

Одесская область - 1 045 случаев;

Житомирская область - 992 случая;

Днепропетровская область - 981 случай;

Кировоградская область - 563 случая;

Хмельницкая область - 523 случая;

Запорожская область - 510 случаев;

Черкасская область - 506 случаев;

Черниговская область - 341 случай;

Николаевская область - 311 случаев;

Полтавская область - 276 случаев;

Донецкая область - 269 случаев;

Сумская область - 203 случая;

Херсонская область - 179 случаев;

Луганская область - 54 случая.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 июня в Центр поступило 1 139 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с началf 2020 года поступило 68 277 таких сообщений.

Напомним, в Киеве снова растет число заражений коронавирусом, за сутки выявлен 91 случай Covid-19.

Также мы публиковали карту распространения коронавируса в Украине по областям на 10 июня.