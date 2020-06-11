В четверг, 11 июня, в Киеве под Кабмином проходит мирный митинг "Откройте лагеря". Его организовали в поддержку открытия детских заведений отдыха.

Участники акции отмечают, что готовы к открытию сезона и создания условий для безопасного детского отдыха этим летом. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

"Сегодня в Кабмине пройдёт селекторное совещание, как должны работать детские санатории, детские садики и базы отдыха. В детских санаториях еще до введения карантина постоянно проводилась дезинфекция, проветривание комнат. Мы хотим услышать от Кабмина какие-то рекомендации и готовы поделиться своими наработками", - рассказывает соорганизатор акции Александр Василенко. Он также добавил, что сезон отдыха в лагерях длиться только три месяца, а один месяц уже потерян.

"Множество лагерей уже закрылись на этот сезон и не факт, что они будут работать и в следующем. Наша индустрия сильно пострадала. Детям нужно отдохнуть, набраться сил перед новым учебным годом", - говорит Василенко.

В процессе подготовки к сезону, лагерями приобретены в достаточном количестве средства дезинфекции, защитные маски, лампы антибактериальные, санитайзеры, которые могут предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

"Мы посчитали, что на одну смену из 500 детей и 200 человек персонала нам понадобиться 1,5 миллиона гривен, только на средства защиты. Мы не можем возложить эти затраты на родителей детей, которые к нам приедут. Поэтому мы и приехали под Кабмин, чтобы нас услышали и мы совместно разработали план действий. Возможно государство сможет нам выдать дешёвые кредиты, или поможет бюджетным финансированием. Мы открыты к диалогу и очень хотим, чтобы он уже начался", - рассказывает соорганизатор акции Виталий Мирошниченко.

Среди митингующих, директора, владельцы санаториев, а также воспитатели. Они включили детскую танцевальную музыку и танцуют. Митинг проходит в спокойной обстановке.

Фото: Страна

Как сообщала "Страна", в течение прошлого лета в детских лагерях зафиксировали более 80 вспышек различных инфекций. Президент Владимир Зеленский заявил, что в условиях эпидемии работа таких учреждений сопряжена с повышенными рисками.

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