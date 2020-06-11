Поселок городского типа Коцюбинское хотят присоединить к Киеву. Об этом свидетельствует проект постановления №3620 об изменениях пределов Киевской области и Киева, обнародованный на сайте Верховной Рады.

Группа нардепов внесла документ в парламент 9 июня. Они предлагают изменить границы Киевской области и города Киева, присоединив пгт Коцюбинское к столице.

Кроме того, указано, что к Раде с таким предложением обратился и Киевский городской совет. Площадь Коцюбинского составляет 87 га. Поселок не имеет путей автомобильного сообщения ни с одним населенным пунктом, кроме Киева. Также он не входит ни в один административный район города Киева, и подчинен в сферах образования и медицины Ирпенскому городскому совету.

Отмечается, что поселок не имеет автомобильного сообщения с городом Ирпень, для стационарного лечения жители должны ездить в Бучу, что затрудняет получение своевременной медпомощи.

Напомним, 10 июня под Кабмином прошел митинг за признание Ирпеня центром района вместо Бучи.

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