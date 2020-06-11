Украина 11 июня показала антирекорд по числу заболевших коронавирусом. Впервые новых случаев стало почти 700 за сутки.

Предыдущие рекорды не дотягивали до 600 новых инфицированных. В минздраве уже заявили, что виной тому то, что украинцы "расслабились", а потому не соблюдают нормы карантина и уже угрожают их вновь ужесточить.

Разбирались, что вызвало вспышку Covid-19 и действительно ли в этом виновато ослабление карантинных мер.

Рост числа больных коронавирусом

Сегодня, 11 июня, в Украине зафиксировано рекордное число заболевших коронавирусом за все время эпидемии - 689 человек. Предыдущий рекорд фиксировали неделю назад: 4 июня заболело 588 человек. Предыдущий рекорд превышен на 101 человек.

При этом есть еще одно существенное различие с 4 июня: тогда выздоровело 608 человек. Тогда как сегодня почти вдвое меньше - 372 пациента. Как видим, показатель - не в лучшую сторону.

Сегодня также околопиковым стало число летальных случаев - за сутки скончался 21 человек, тогда как 4 июня показатель смертности составлял 12 человек. По этому критерию сегодняшний день приравнивается к пиковым дням 8, 16, 18 и 26 мая, когда умерло столько же инфицированных. Антирекордом же был вчерашний день: 23 умерших пациента.

То есть статистика по смертности начала серьезно ухудшаться.

Единственная хорошая новость - число тяжелобольных стало меньше. Такой вывод мы делаем на основании числа пациентов, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Если 4 июня таких было 297 человек, то сегодня их менее ста.

Если анализировать по регионам, то Львовская область лидирует по числу заболевших коронавирусом за сутки (125 новых больных Covid-19), после нее идет Киевская область - 54 инфицированных. В Ровенской области - 53. В Киеве - 91 заболевший коронавирусом, что ставит его среди всех регионов на второе место.

В Киеве 10 июня в больницах с коронавирусом находилось 223 человека (среди них 9 детей). По словам мэра Киева Владимира Кличко, это наибольшее число госпитализированных пациентов за все время пандемии.

Что говорят об антирекорде власти

Министр здравоохранения Максим Степанов во время выступления на брифинге 11 июня заявил, что численность новых заболеваний коронавирусом растет уже на протяжении последней недели.

Основной причиной рекордной заболеваемости министр назвал беспечность людей, которые забыли о том, что в стране карантин еще не отменен и угроза заразиться Covid-19 никуда не делась.

"Мы все вышли из крантина. Мы все решили, что его не существует. Что такой угрозы как Covid-19 уже нет", - отметил Степанов.

Министр настаивает, что несоблюдение норм карантина и привело к таким высоким цифрам.

"Очень хорошо, когда министерство охраны здоровья должно за все отвечать, я ни в коем случае не снимаю с себя ответственность, но мне кажется, что мы тоже уже должны начать хоть немного отвечать за свое здоровье и жизнь", - заявил Степанов.

Глава МОЗ пригрозил, что из-за актирекорда будет настаивать на проведении "некоторых мероприятий ради здоровья украинцев". Какие именно последуют меры и будут ли они ужесточать карантин - он не уточнил.

Причины нового антирекорда

Первой причиной власти, как видим, называют смягчение карантина.

Как уже рассказывала "Страна", оно было вынужденным, а не оправданным по медицинским показателям. На момент первых послаблений статистика не улучшалась. А ситуация находилась, как говорили в Минздраве, в ситуации "плато".

Но социально-экономические потрясения, которые власть не смогла преодолеть - остановка бизнеса и рост армии безработных - вынудили досрочно выйти из карантина. Что спровоцировало рост социальных контактов и уровня заражения.

Еще в момент предыдущего антирекорда неделю назад министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что такого развития событий ожидали и "ситуация полностью контролируемая".

Однако, как оказалось - не совсем.

Вторая причина роста заболеваемости, как говорят в МОЗ - с отменой одних ограничений население начало самовольным порядком выходить из тех, что еще действуют.

При этом отметим, что полиция, которая и раньше спустя рукава смотрела за соблюдением карантина, сейчас как бы вообще забыла о его существовании. Видимо, в силу массовости нарушений.

Этот момент отметил и Степанов на сегодняшнем брифинге. Но есть и другие данные, о которых в Минздраве не сказали.

Третьей причиной (и самой реальной) может быть увеличение числа ПЦР-тестов. Как уже рассказывала "Страна", их количество стало резко расти с конца апреля и за май увеличилось в шесть с половиной раз.

Продолжился рост и в июне. Если неделю назад Украина делала менее девяти тысяч тестов на миллион человек, то сейчас, по данным международного сервиса Worldometers, это число подбирается к 11 тысячам.

Эта зависимость хорошо видна по последним трем дням.

9 июня - проведено 6 359 ПЦР-тестов, 394 новых случая.

10 июня - 8 452 ПЦР-тестов, 525 новых случаев.

11 июня - 10 569 ПЦР-тестов, 689 новых случаев.

В каждый из дней наблюдается заболеваемость в районе 6%. То есть, судя по этим данным, растет не число заболевших, а число тестов, которые их выявляют. И если в Украине начнут вдруг делать по 100 тысяч тестов, то в день у нас может найтись и шесть тысяч заболевших.

Данная статистика опровергает слова министра Степанова о том, что во всем виноваты украинцы, которые не носят маски и нарушают отстатки карантина.

При этом реальная статистика - сколько людей болеет и растет ли их число - по-прежнему никому неизвестна из-за того, что количество тестов хоть и растет, но остается самым низким в Европе и одним из самых низких в мире.