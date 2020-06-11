В среду, 10 июня, власти Ирана сообщили в Международную организацию гражданской организации (ICAO) при ООН, что передадут в Париж "черные ящики" со сбитого украинского смолета.

Официальный Тегеран официально не комментировал данную информацию, но ранее заявлял о готовности к переговорам с Украиной по вопросу "черных ящиков".

По данным источников Reuters, представитель Ирана на онлайн-встрече заявил, что Тегеран направит "черные ящики" в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA), которое находится во Франции.

Пресс-секретарь министра транспорта Канады Марк Гарно отказалась комментировать эту информацию, однако напомнила об обязательствах, которые взял на себя в марте Иран.

"Они продемонстрировали открытость для передачи "черных ящиков", но мы хотим увидеть конкретные действия с их стороны, чтобы проанализировать их", - заявила Хорошо.

Напомним, что в Иране 8 января 2020 потерпел крушение самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). В результате чего погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании и Украины.

Как сообщала "Страна", 7 июня власти Ирана заявили о близящемся завершении расследования катастрофы самолета МАУ. По данным замглавы МИД Ирана, черные ящики, которые государства длительное время отказывалось передавать независимым международным детективам, не имеют важной информации.

Напомним, что Украина потребует от Ирана компенсаций родственникам погибших в крушении самолета МАУ.