Президент Владимир Зеленский обозвал народного депутата фракции "Слуги народа" Гео Лероса аферистом - из-за публикации пленок Ермака.

Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью "Украинской правде".

Комментируя скандал с пленками Ермака, на которых брат главы Офиса президента Денис Ермак предлагает устроить неназванных лиц на госдолжности, Зеленский заявил, что тот ничего не брал. Кроме того, президент считает, что Денис Ермак допустил ошибку, но, на самом деле, он "просто болтун", но всегда хочет всем помогать.

А вот депутата Гео Лероса, который указанные пленки обнародовал, Зеленский считает аферистом, несмотря на то, что раньше он был его внештатным советиком.

"Я считаю, что он аферист... Мне его привел Кирилл с Богданом. Они сказали, что нормальный парень. Я сказал - хорошо. Это о доверии. Ты спрашивал о доверии. Я доверяю, и Кирилл ему доверял", - сказал Зеленский.

Напомним, 29 марта народный депутат фракции "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал в соцсети видеозаписи, на которых похожий на Дениса Ермака, брата главы Офиса президента Андрея Ермака, человек предлагает устроить неназванных лиц на определенные должности в органах власти.

А на пресс-конференции 20 мая Зеленский назвал "пустыми" записи Дениса Ермака. Впрочем, по словам главы государства, он знает, кто и как хотел шантажировать этими пленками его лично и Офис президента.