Одесский радикал Сергей Стерненко, который два года назад убил человека, заявил, к нему домой пришла полиция с постановлением суда о принудительном приводе в Службу безопасности Украины для вручения подозрения в убийстве.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, в четверг, 11 июня.

"Ну что же, друзья, наша замечательная власть таки окончательно сошла с ума! Пришла ко мне домой полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ к следователю для вручения уведомления о подозрении в самозащите", - написал он.

Кроме того, Стерненко призвал всех прийти к зданию СБУ в Киеве, куда он сегодня направится.

"На 12:00 сегодня буду туда идти. Переулок Аскольдов 3-А в городе Киеве. Буду рад вас всех там видеть. Но больше всего ваша поддержка будет нужна в суде. Который будет или уже сегодня, или завтра", - написал радикал.

Напомним, 9 июня Стерненко проигнорировал вызов в СБУ и не явился в ведомство.

В прошлый раз радикала вызывали в СБУ 18 мая. Тогда сообщалось, что он должен получить подозрение в убийстве, однако в результате вышел из здания ведомства потерпевшим. "Страна" рассказывала, как это было.