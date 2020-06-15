Предлагаем гороскоп на предстоящую неделю, с 15 по 21 июня, для всех знаков Зодиака. В этот период будет сложно сосредоточиться на серьезных делах, которые требуют концентрации внимания и конкретики. То и дело будет тянуть заняться активным отдыхом, умчаться в путешествие или посвятить свободное время творчеству.

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Овен (21.03 - 20.04)

Овнам предстоит достаточно напряженная неделя, но многие неприятные ситуации вам удастся избежать благодаря конструктивному диалогу. В начале недели вы получите новости о финансовой составляющей бизнеса или состоянии здоровья. В середине недели вам захочется ощутить чувство свободы и освободиться от некоторых правил. Не спешите срывать встречи и договоренности на этой неделе. Необходимо подготовить документы и не впадать в отчаяние.

Телец (21.04 - 20.05)

Неделя будет результативной в плане исполнения желаний и завершения финансовых проектов. Вы сможете улучшить здоровье и качество жизни. В середине недели вас ожидает важное семейное событие. Возможно, вы окончательно решите, оставаться вам одинокими или узаконить отношения. В конце недели после небольшой передышки можно приступать к реализации новых идей, которые принесут финансовую стабильность и благополучие.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Эта неделя будет очень важной для решения вопросов по работе и личного характера. Старайтесь защитить собственные интересы во всех сферах, тем более что звезды этому способствуют. Добиваясь успеха, думайте о поставленных целях. Однако в погоне за счастьем не пренебрегайте моральными аспектами ситуации, не пытайтесь влиять на решение любимого. Ключ к успеху на работе - амбициозность и активность, в любовной сфере важно проявить смекалку и хитрость.

Рак (22.06 - 22.07)

Неделя будет полна любовных переживаний и некоторых сожалений об упущенных возможностях. Вас переполняют мысли о прошлых ошибках и не отпускают некоторые ситуации. Постарайтесь жить, не оглядываясь назад, даже если в середине недели вы все еще будете ощущать, что недополучили счастье. В конце недели есть шанс прояснить некоторые моменты и утешиться в разговоре с человеком, который близок вам по духу.

Лев (23.07 - 23.08)

На этой неделе Львы смогут переосмыслить некоторые ценности, избавиться от завышенных ожиданий и ощутить себя обновленными. На первом месте окажется работа и стремление заработать. Вы задумываетесь о внутреннем потенциале, который поможет вам стать успешными. На работе могут поджидать происки конкурентов, однако влияние соперников будет минимальным. Вам окажет помощь влиятельная женщина, которая сполна вознаградит вас за оказанные услуги.

Дева (24.08 - 23.09)

Ближайшая неделя для Дев ожидается благоприятной, если представители знака перестанут выражать недовольство собой. Смело соглашайтесь на дополнительную подработку и рассматривайте предлагаемые варианты заработка, поскольку для вас полезной будет любая деятельность. А вот самокритика и заниженная самооценка могут перечеркнуть все достижения и успехи. В конце недели вы сможете взять ситуацию под свой контроль и поменять жизненные приоритеты.

Весы (24.09 - 23.10)

Людям, рожденным под знаком Зодиака Весы, на этой неделе важно не обнадеживать себя заранее разрешением всех проблем. Нужно твердо стоять на ногах и понимать, что союзнические отношения требуют бóльших усилий. Уже в середине недели вы начнете насыщенную трудовую деятельность. Вы получите дельную информацию, чтобы принять необходимые решения по работе. В этой ситуации важно чувствовать себя более уверенными и отгонять от себя мрачные мысли.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам предстоит пережить одновременно напряженную и приятную неделю. Начало периода будет ознаменовано некоторой паузой и передышкой, которая зарядит необходимой энергией для дальнейших положительных изменений. Негативным может стать опыт теневого воздействия на вас, попыток манипуляции или запугивания, за которыми будет стоять женщина. К концу недели предстоят радостные изменения другого порядка, связанные с эмоциональной сферой.

Стрелец (23.11 - 21.12)

С 15 по 21 июня Стрельцам предстоит активная социальная деятельность, появится возможность избавления от недостойных людей, которые тянут из вас энергию и деньги. Это позволит ощутить освобождение и эмоциональную гармонию. На работе - завал дел, но важно действовать в рамках закона и профессиональных обязанностей. А ключом к успеху в этот период станет ироничное отношение к происходящим событиям и пробивной настрой.

Козерог (22.12 - 20.01)

На этой неделе Козероги смогут решить чуть ли не все проблемы и выйти из депрессии. Вы включитесь в более активный трудовой процесс. Звезды советуют вам не терять приподнятое настроение и при этом быть бдительными. На работе есть вероятность начала нового проекта или этапа. При этом вас считают приятным и доброжелательным партнером. Важно не витать в облаках, а завлекать важных клиентов и выстраивать с ними перспективные взаимодействия.

Водолей (21.01 - 20.02)

Все в жизни Водолеев на этой неделе идет своим чередом. На работе предстоят новые задачи, которые вы будете пытаться реализовать. В начале недели вам предстоит выбрать направление деятельности, в котором вы будете чувствовать себя наиболее комфортно. В середине недели есть шанс прояснить ситуацию и получить больше свободы. К тому же, вы будете выглядеть достаточно авторитетным человеком в глазах других людей.

Рыбы (21.02 - 20.03)

У Рыб на этой неделе начинается новый период в жизни. Вам сопутствует фортуна во многом благодаря умению просчитывать события наперед, брать под контроль эмоции и прорабатывать ошибки. В ближайшее время будет мало неудач. Катализатором изменений к лучшему станет внутренний стратег, который скрывается за вашим добрым и романтичным характером. Звезды советуют проанализировать дальнейший ход событий и быть готовыми к самым резонансным событиям.

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