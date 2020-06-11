На пятницу, 12 июня, предварительно запланировали провести внеочередное заседание Кабмина. В ходе него намерены рассмотреть вопрос открытия всех пунктов пропуска через линию разграничения (КПВВ) на Донбассе. Это планируется сделать в адаптивном режиме, в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном районе.

Об этом Сергей Гармаш, привлеченный Украиной к работе в ТКГ в качестве представителя ОРДО сообщил в соцсети.

"Причем не на несколько часов, как сегодня мы открыли два своих КПВВ, а на полный световой день – с 6 до 21. Если такое решение будет принято, то КПВВ откроются уже на следующей неделе", - написал Гармаш.

Также он сообщил, что "представители России из ОРДЛО" заявили, что они готовы всех выпускать с неподконтрольных территорий, но обратно эти люди смогут вернуться только по спискам, чтоб потом отследить соблюдение ими обсервации.

Фото: facebook.com/sergiy.garmash

Как сообщала "Страна", на пунктах пропуска на Донбассе "Марьинка" и "Станица Луганская" перед открытием образовались очереди. Тем не менее, они так и не открылись вчера 10 июня.