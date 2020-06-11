Президент Владимир Зеленский, который признался, что говорил с Петром Порошенко после выборов, иногда получает SMS-ки от олигарха Игоря Коломойского.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Отвечая на вопрос журналистов о том, общается ли он с Коломойским, Зеленский рассказал, что бизнесмен, когда он с чем-то не согласен, может прислать SMS.

"Иногда бывает. Он мне может написать SMS-ку: "Обратите внимание на энергетическую ситуацию в стране", "Надо что-то сделать с тарифами". Ну, такой он есть. Он не согласен с одним, со вторым, с третьим", - сказал Зеленский.

Комментируя общение с Коломойским, Зеленский заявил, что, по его мнению, политика, так или иначе, связана с бизнесом.

"Он человек холерического склада. У него свои мысли, такой человек, влиятельный человек. В Украине у него есть предприятия, понятно, что он уже там 20-30 лет, я не знаю, сколько в бизнесе. А у нас бизнес и политика - это вещи, которые, к сожалению, друг без друга не могут жить. Причем, к сожалению, мне кажется, это в каждой стране", - сказал Зеленский.

Напомним, также Владимир Зеленский рассказал, как Андрея Богдана "съела власть".

Кроме того, мы писали, что Зеленский хотел заразиться коронавирусом и пообщаться по WhatsApp.