В Киеве за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 91 человека, что на 34 человека больше, чем за предыдущий день. Всего же в столице Украины уже 3 671 человек заразился Covid-19.

Об этом сообщается на странице мэра столицы Виталия Кличко в Facebook.

"Друзья! Новости сегодня - неутешительные. Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией, увеличилось на 91 человек. Умерли четверо больных", - написал Кличко.

По его словам, среди числа новых заболевших коронавирусом в Киеве пять медиков. Также, по данным Кличко, среди пациентов - 55 женщин от 18 до 83 лет, четыре девочки - от 4 до 13 лет. Кроме того, Covid-19 выявили у 28 мужчин от 18 до 85 лет и четырех мальчиков, которым от 3 до 7 лет.

Также сообщается, что за сутки в Киеве госпитализировали 10 пациентов. Другие находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Так, больше всего случаев заражения за минувшие сутки зафиксировано в Шевченковском районе - 24, Соломенском и Святошинском - по 12 случаев, в Днепровском - 10.

Кличко добавил, что выздоровели за сутки в столице 68 человек. Всего коронавирус за время пандемии преодолели 1 053 жителя Киева.

Напомним, по данным на 11 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 29 070 человек. Сегодня в стране зафиксировали антирекорд по новым случаям заболевания. За последние 24 часа Covid-19 заразились 689 человек.

Также мы вчера сообщали, что, по словам Кличко, Киев не готов к ослаблению карантина, ограничения могут ужесточить.