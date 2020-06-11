В четверг, 11 июня, президент США Дональд Трамп призвал вернуть под контроль властей объятый беспорядками Сиэтл в штате Вашингтон. Он заявил, что город захвачен "внутренними террористами".

Соответствующие записи опубликованы в Twitter Трампа. Он публично призвал местные власти "вернуть себе город" и остановить анархистов.

"Радикальный левый губернатор и мэр Сиэтла насмехаются и играют на уровне, которого наша великая страна никогда не видела ранее. Забери свой город сейчас. Если ты этого не сделаешь, я сделаю. Это не игра. Эти уродливые анархисты должны быть немедленно опущены. Давай быстрее!", - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Как сообщала "Страна", ранее в ходе погромов в Сиэтле неизвестный на машине влетел в толпу и открыл огонь по толпе. Полиция задержала подозреваемого.

Напомним, что массовые погромы начались в США на фоне убийства полицейским чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.