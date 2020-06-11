В Соединенных Штатах Америки, по данным на утро 11 июня, зарегистрирован уже 2 066 401 человек с коронавирусной инфекцией.

Соответствующие данные обнародованы на портале Worldometer.

Так, в США от Covid-19 скончались 115 130 человек. Полностью выздоровели 808 500 заболевших.

Стоит отметить, что США по-прежнему находятся на первом месте по количеству зараженных и жертв коронавируса. На втором месте Бразилия, где болеет 775 184 человека, а за ней - Россия, в которой выявили 493 657 случаев инфекции Covid-19.

Ранее мы писали, что по мнению вирусолога Массимо Клементи, коронавирус начал ослабевать, второй волны может не быть. В ВОЗ же, наоборот, считают, что в мире ситуация с коронавирусом ухудшается.

Также мы сообщали, что в ВОЗ удивились данным о низкой смертности россиян от коронавируса. По словам главы ведомства цифры выглядят "очень странно" на фоне продолжающегося роста заболеваемости.