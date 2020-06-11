По данным ЦОЗ Минздрава Украины, на 11 июня (по состоянию на 09:00) в Украине 29 070 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. Из них 854 летальных, а 13 141 пациент выздоровел с начала эпидемии. Днем ранее, 10 июня, на это время в стране был 28 381 зараженный украинец.

За сутки в стране зафиксировано 689 новых случаев заражений. Это рекорд за все время эпидемии. Предыдущий был неделю назад: 4 июня заболело 588 человек.

То есть рекорд перекрыт более, чем на сто человек.

Всего же за сутки в Украине от Сovid-19 умер 21 человек, а выздоровело - 372 пациента, как передает пресс-служба ЦОЗ.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что итальянский вирусолог Массимо Клементи, заявил о том, что Коронавирус начал ослабевать, второй волны этой осенью может и не быть.

Так же мы рассказывали, что спичечную фабрику в Ровенской области закрыли из-за вспышки коронавируса.