Власти Кипра решили возобновить авиасообщение, закрытое из-за коронавируса, еще с пятью европейскими странами. Ранее официальная Ларнака одобрила перелеты для 13 других государств. Все они разбиты теперь на 3 категории.

Об этом передает китайское информационное агентство Xinhua со ссылкой на заявление Минздрава Кипра.

Категория "А" теперь включает 18 государств: Австрию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Данию, Эстонию, Финляндию, Германию, Грецию, Венгрию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Норвегию, Словакию, Словению и Швейцарию.

Путешественники из этих стран, которые намерены посетить Кипр до 20 июня, должны будут иметь справку от врача. После этой даты требование относительно справки будет отменено.

В то же время, Израиль, Польшу и Румынию отнесли к категории "В". Путешественники из этих трех государств должны будут по прибытию продемонстрировать отрицательный анализ на Covid-19.

К странам категории "C", откуда путешественникам по-прежнему запрещен въезд на Кипр, относятся Бельгия, Ирландия, Италия, Франция, Португалия, Испания, Швеция, Нидерланды и Великобритания. В этих странах риск заражения оценивается как самый высокий.

В министерстве здравоохранения Кипра отметили, что действующее распределение стран на категории подлежит пересмотру в соответствии с изменениями эпидемиологической ситуации.

Как сообщала "Страна", власти Украины возобновляют международное пассажирское авиасообщение с 15 июня. Причем в МИД надеются, что в первую очередь перелеты возобновятся с Кипром. Правительство этого острова обещает покрыть расходы туристов, если они во время отдыха там подхватят коронавирусную инфекцию.