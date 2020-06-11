Возможное лечение от алкогольной зависимости устроившего смертельное ДТП скандального артиста Михаила Ефремова может занять около одного месяца. Затем должен начаться период реабилитации.

Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн, как передает РИА Новости в своем Telegram-канале в четверг, 11 июня.

По его словам, сколько продлится реабилитация, сказать сложно, но часто трагические ситуации отрезвляюще действуют на пациентов.

Как сообщала "Страна", скандальный актер устроил смертельное ДТП. Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения он сел за руль, выехал на встречку и врезался в едущий на встречу фургон. Водитель встречного авто скончался в больнице.

Адвокат семьи погибшего заявил, что родственники ничего не просят у виновника смертельного ДТП.