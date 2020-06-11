Психиатр рассказал, как долго актера Ефремова будут лечить от алкогольной зависимости
Возможное лечение от алкогольной зависимости устроившего смертельное ДТП скандального артиста Михаила Ефремова может занять около одного месяца. Затем должен начаться период реабилитации.
Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн, как передает РИА Новости в своем Telegram-канале в четверг, 11 июня.
По его словам, сколько продлится реабилитация, сказать сложно, но часто трагические ситуации отрезвляюще действуют на пациентов.
Как сообщала "Страна", скандальный актер устроил смертельное ДТП. Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения он сел за руль, выехал на встречку и врезался в едущий на встречу фургон. Водитель встречного авто скончался в больнице.
Адвокат семьи погибшего заявил, что родственники ничего не просят у виновника смертельного ДТП.