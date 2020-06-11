Ситуация с распространением коронавируса остается двусмысленной - пандемия на планете продолжается, но многие страны уже объявили о значительных сокращениях карантинных ограничений и постепенному возвращению к нормальной жизни.

На этом фоне очень обнадеживающе выглядит новость из Италии. Известный ученый-вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи заявил, что последние научные исследования показывают, что коронавирус ослабевает.

И это позволяет надеяться, что второй волны пандемии Covid-19 осенью не будет. Ученый предположил, что достаточно скоро новый вирус настолько ослабнет, что, "как и другие коронавирусы, будет вызывать у человека лишь банальные респираторные заболевания".

Об этом передает РИА Новости в своем Telegram-канале.

Ранее "Страна" сообщала, что в ВОЗ удивились данным о низкой смертности россиян от коронавируса.