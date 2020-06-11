Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем общении с экс-главой государства, лидером партии "Евросолидарность" Петром Порошенко. Он заявил, что встречался с ним несколько раз, но никакого смысла это не имело.

Об этом он гарант рассказал в интервью "Украинской правде".

По словам Зеленского, с самого начала его президентства Порошенко хотел с ним встретиться.

"Я не видел в этом никакого смысла. Не видел в этом смысла потому что все, что говорил до этого Петр Порошенко, я считаю неправдой. Я реально считаю, что он опытный манипулятор и опытный политик. Поэтому я ему не верю. Он вытирал об меня, мою семью, эти ботофермы.... Они меня только оскорбляли, и в этом была вся их ложь: что я там наркоман, что я там еще что-то... Я прошел долгий путь этой лжи, дальше я делаю выводы о том, что он делал как президент. Я не доверяю ему, не верю, он не мой президент", - сказал Зеленский.

По его словам, Порошенко говорил о возможности найти взаимопонимание и предлагал "некую помощь" на международной арене. "Потом он столько раз мне предлагал встречу, прям столько раз, что он уже пришел, и тогда я ему сказал: окей, да", - сказал президент, добавив, что встреча была дипломатической.

Как отмечает Зеленский, главная ошибка экс-главы государства заключается в том, что он до сих пор считает себя президентом Украины.

"И дальше так будет считать. И даже пройдет 10 лет, он будет считать, что он единственный, который что-то там сделал для Украины, а все остальные никто. Так оно и будет, поверьте мне", - пояснил он.

Также Зеленский добавил, что пятый президент предлагал ему помощь. И уточнил, что о союзе речь не идет. "С ним нельзя договариваться - это как говорят его бывшие друзья, так его бывшие враги, наши первые президенты. Говорят: нет смысла. Ну, просто нет смысла", - подытожил президент Украины.

Напомним, вчера, 10 июня, Петру Порошенко вручили первое подозрение.

По данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо - главу Службы внешней разведки (СВР) Украины, к превышению им власти и служебных полномочий, то есть к умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенному в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины.

На данный момент решается вопрос об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование ведет Государственное бюро расследований. "Страна" вела онлайн-трансляцию происходящего.