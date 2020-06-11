В среду, 10 июня, американский лидер Дональд Трамп анонсировал продолжение своей избирательной кампании. Он заявил, что на следующей неделе планирует выступить на митинге в городе Талс (штат Оклахома). Из-за пандемии коронавируса, фактически захлестнувшей США, Трамп делал трёхмесячный перерыв. Об этом сообщает Reuters.

Очередные выборы президента США назначены на 3 ноября 2020. Главным соперником действующего американского президента является представитель Демпартии Джо Байден.

В свою очередь выступая в Белом доме, президент-республиканец, претендующий на второй срок на ноябрьских выборах, заявил, что в следующую пятницу отправится в Талсу.

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Напомним, что Джо Байден ранее официально выиграл праймериз Демпартии, т. к. его основной соперник Берни Сандерс снялся с выборов досрочно.