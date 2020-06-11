Жена и дети водителя Сергея Захарова, который погиб после того, как в его фургон лоб в лоб влетел известный российский актер Михаил Ефремов, отказались от общения с представителями артиста.

Семья погибшего больше не ждет и не желает извинений, ни каких-либо других действий от актера, его родственников или представителей.

Адвокат потерпевших Александр Добровинский заявил, что родственники Сергея Захарова за два дня не получили ни звонков, ни каких-либо попыток связаться с ними.

"И больше, они сказали, не хотят ничего от него вообще. И если бы Ефремов хотел (связаться с семьей потерпевших - Ред.), то сделал бы это публично", - заявил Александр Добровинский, как передает "Интерфакс".

По словам защитника, потерпевшие хотят "увидеть, что закон в действии и он для всех един".

Напомним, что Михаил Ефремов 8 июня на своем джипе Grand Cherokee выехал на встречную полосу и влетел в автомобиль "Лада" с фургоном. Утром 9 июня водитель "Лады" Сергей Захаров, который был курьером продовольственного интернет-магазина, скончался в больнице от множественных травм и обильной кровопотери.

Михаила Ефремова задержали на месте происшествия.

9 июня Таганский суд Москвы отправил артиста под домашний арест до 9 августа. Актеру было предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека" По этой статье Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет. Сам артист уже признал свою вину.

Ранее "Страна" сообщала, что перед смертельной аварией Ефремов дважды заезжал в один и тот же бар, где удалили все записи с камер.