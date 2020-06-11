Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ООН) впервые в истории может пройти в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса на планете. С такой инициативой выступил спикер Генассамблеи Тиджани Мухаммад-Банде.

Он направил всем странам официальное письмо с предложением провести запланированную на 22-29 сентября сессию Генассамблеи в онлайн-режиме.

Об этом передает DW со ссылкой на агентство AFP.

Предполагается, что в зале Генассамблеи покажут заранее записанные выступления без личного участия лидеров государств в заседании.

"Я предполагаю, что ограничения на международные поездки и проведение масштабных встреч при непосредственном участии лидеров государств из-за пандемии Covid-19, возможно, в той или иной степени все еще будут действовать в сентябре 2020 года", - написал Мухаммад-Банде.

По его словам, страны должны прислать записи речей своих президентов, премьер-министров или других представителей, продолжительностью не более 15 минут, за пять дней до начала работы сессии.

Лично присутствовать на сессии Генассамблеи смогут один или два дипломата от каждой делегации.

Генеральная Ассамблея ООН являются самыми дипломатическими собранием в мире и включает в себя сотни параллельных мероприятий и двусторонних или многосторонних встреч мировых лидеров.

Она никогда не отменялась со времен основания ООН в 1945 году, но переносилась в 2001 году из-за терактов 11 сентября в США и в 1964 году из-за финансового кризиса.

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