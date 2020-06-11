Вчера вечером, 10 июня, под Харьковом, в пгт Краснопавловка разыгралась трагедия. Здесь в лесополосе местный житель подорвал себя боевой гранатой.

Полиция получила сообщение о ЧП в 22:30, как заявили в пресс-службе.

На место происшествия выезжало руководство Лозовского отдела полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.

"Предварительно полицейские установили, что в районе лесополосы 45-летний местный житель подорвал себя гранатой. Мужчина от полученных ранений погиб. Факт происшествия зарегистрирован в журнале Единого учета Лозовского отделения полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - уточнили в полиции.

По данным свидетелей ЧП, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

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