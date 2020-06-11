На заседании правительства 10 июня было принято решение о повышении уровня социальной защиты нетрудоспособных членов семей "небесной сотни".

Кабмин утвердил соответствующее постановление под названием "О внесении изменения в пункт 2 постановления Кабинета министров Украины от 28 марта 2014 № 76".

Об этом сообщает правительственный портал.

Постановление предусматривает увеличение максимального размера дохода с 10 тысяч гривен до максимального размера пенсии, допустимой в Украине (с 1 июля ее увеличат до 17 120 грн, пока она составляет 16 380 грн). Кроме того, правительство разрешило при определении размера доплаты не учитывать доход родственников погибших участников Майдана.

По подсчетам Министерства социальной политики, выполнение решения потребует 1,66 млн грн дополнительных расходов из госбюджета за год.

Постановление было принято без обсуждения.

Ранее "Страна" писала, что Министерство образования собирается потратить государственные деньги на стипендии имени участников Майдана.

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