Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 11 июня

В Минздраве показали заболеваемость коронавирусом по областям на 11 июня. За последние сутки заболевших стало на 689 больше.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 1 236 (808 выздоровели)

Волынская область - 1 266 (330 выздоровели)

Днепропетровская область - 981 (695 выздоровели)

Донецкая область - 269 (122 выздоровели)

Житомирская область - 992 (540 выздоровел)

Закарпатская область - 1 471 (634 выздоровели)

Запорожская область - 510 (303 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 1649 (992 выздоровели)

Киев - 3 671 (1053 выздоровели)

Киевская область - 1 919 (616 выздоровели)

Кировоградская область - 563 (447 выздоровели)

Луганская область - 54 (44 выздоровели)

Львовская область - 2 414 (589 выздоровели)

Николаевская область - 311 (203 выздоровели)

Одесская область - 1 045 (421 выздоровели)

Полтавская область - 276 (256 выздоровели)

Ровенская область - 2 175 (1164 выздоровели)

Сумская область - 203 (159 выздоровели)

Тернопольская область - 1 349 (995 выздоровели)

Харьковская область - 1 374 (657 выздоровели)

Херсонская область - 179 (173 выздоровели)

Хмельницкая область - 5 23 (355 выздоровели)

Черкасская область - 506 (348 выздоровели)

Черновицкая область - 3 793 (1176 выздоровели)

Черниговская область - 341 (81 выздоровели).

"Подтверждено 29 070 случаев COVID-19, из них 13 141 выздоровели, 854 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 689 случаев", - указано в сообщении.

Всего в Украине 456 509 образцов исследовано методом ПЦР и 60135 образцов - методом ИФА.

Напомним, Украина обошла Южную Корею по количеству больных.

Как сообщала "Страна", почему в Украине по официальным данным столь мало заболевших коронавирусом и сколько тестов делают гражданам каждый день.