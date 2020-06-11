Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 11 июня
В Минздраве показали заболеваемость коронавирусом по областям на 11 июня. За последние сутки заболевших стало на 689 больше.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:
- Винницкая область - 1 236 (808 выздоровели)
- Волынская область - 1 266 (330 выздоровели)
- Днепропетровская область - 981 (695 выздоровели)
- Донецкая область - 269 (122 выздоровели)
- Житомирская область - 992 (540 выздоровел)
- Закарпатская область - 1 471 (634 выздоровели)
- Запорожская область - 510 (303 выздоровели)
- Ивано-Франковская область - 1649 (992 выздоровели)
- Киев - 3 671 (1053 выздоровели)
- Киевская область - 1 919 (616 выздоровели)
- Кировоградская область - 563 (447 выздоровели)
- Луганская область - 54 (44 выздоровели)
- Львовская область - 2 414 (589 выздоровели)
- Николаевская область - 311 (203 выздоровели)
- Одесская область - 1 045 (421 выздоровели)
- Полтавская область - 276 (256 выздоровели)
- Ровенская область - 2 175 (1164 выздоровели)
- Сумская область - 203 (159 выздоровели)
- Тернопольская область - 1 349 (995 выздоровели)
- Харьковская область - 1 374 (657 выздоровели)
- Херсонская область - 179 (173 выздоровели)
- Хмельницкая область - 5 23 (355 выздоровели)
- Черкасская область - 506 (348 выздоровели)
- Черновицкая область - 3 793 (1176 выздоровели)
- Черниговская область - 341 (81 выздоровели).
"Подтверждено 29 070 случаев COVID-19, из них 13 141 выздоровели, 854 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 689 случаев", - указано в сообщении.
Всего в Украине 456 509 образцов исследовано методом ПЦР и 60135 образцов - методом ИФА.
Напомним, Украина обошла Южную Корею по количеству больных.
Как сообщала "Страна", почему в Украине по официальным данным столь мало заболевших коронавирусом и сколько тестов делают гражданам каждый день.