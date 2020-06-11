С 16 июня победившая коронавирус Австрия открывает границы для граждан 31 страны Европы.

Об этом сообщает The Local.

"Советы Министерства иностранных дел по глобальным путешествиям остаются неизменными. Это означает, что если нет необходимости, то следует избегать поездок за границу и проводить отпуск в Австрии", - заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

По его словам, пока что на территорию страны не пустят граждан Британии, Испании и Португалии, которые до сих пор остаются очагами эпидемии коронавируса. Также подождать придется и шведам, где отказ от введения карантинных мер сказался на эпидемиологической ситуации в стране.

С 16 июня откроется также и граница с Италией, которая долгое время имела наивысшие показатели заболеваемости. Однако правительство страны настойчиво рекомендует своим гражданам посещать Ломбардию, которая больше всего пострадала от пандемии коронавируса.

Напомним, Украина и Австрия могут возобновить авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса, уже после 23 июня.

Как сообщала "Страна", в Австрии, где после карантина уже с 15 мая открыли рестораны, музеи и библиотеки, полностью открывают границы с Чехией, Словакией и Венгрией. Границы откроют для свободного проезда с 15 июня.