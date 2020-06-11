Подозреваемый Порошенко: почему генпрокурор выбрал "дело Семочко"?

Петр Порошенко получил первое подозрение по уголовному делу. Правда, этим делом не оказалось ни одно из громких уголовных производств, которые озвучивались прошлым летом, ни даже скандал последних недель с коллекцией картин экс-президента. Он стал подозреваемым по забытому уже делу о превышении служебных полномочий, выразившемся в давлении на главу Службы военной разведки при назначении в эту службу Сергея Семочко.

В принципе, тактически этот ход оказался даже удачным: ни Порошенко, ни его защитники не ожидали такого поворота, а потому начавшийся с торжественного приезда экс-президента в офис Госбюро расследований день закончился его бегством через черный ход. Но стратегически это дело выигрышным не назовешь, поскольку в нем не фигурируют большие убытки для государства, да и для общества оно не слишком резонансно.

Однако суть в том, что генпрокурор Ирина Венедиктова сейчас решает именно тактические задачи. Она пришла на эту должность на волне недовольства в обществе саботажем со стороны экс-генпрокурора Рябошапки уголовных дел против Порошенко и других столпов прошлого режима.

Однако с момента ее назначения прошло уже почти три месяца, а ситуация принципиально не поменялась. И вопросы начали задавать уже к Венедиктовой. И у последней не было сомнений, что как только их станет слишком много, то с ней Зеленский попрощается также быстро, как и с Рябошапкой.

Поэтому для предъявления подозрения было выбрано дело, где расследование провести проще всего и где вина экс-президента легко доказуема. В деле Семочко действительно есть состав преступления – этим и вызвано бегство Порошенко через черный ход: ему просто нечего было сказать прессе.

Но в стратегическом плане оно тупиковое и ничем реально экс-президенту не грозит. Давая лишь удобную площадку для пиара.

Пиариться будет и Венедиктова с Зеленским. В общем, никто не сядет, но обе стороны довольны.

Кредит МВФ: повысят ли тарифы на отопление?

Одной из главных тем обсуждений вчерашнего дня стало решение МВФ о выделении Украине первого транша по программе "стенд-бай". Впрочем, естественно, в центре обсуждения был не сам транш, а условия, на которых нынешнее правительство его получило. Поскольку меморандум уже стал известен всей стране, и в нем оказались пункты, мягко говоря, неприятные для украинских граждан.

Все это вынудило власть оправдываться: вчера премьер Денис Шмыгаль попытался разъяснить гражданам, что меморандум вовсе не предусматривает повышения тарифов на газ и отопление для населения. Однако даже из его объяснений стало ясно, что повышение тарифов вполне реально.

МВФ действительно не требует повысить тарифы – он хочет того же, что и в 2016 году: чтобы цена на газ была одинаковой для населения, теплокоммунэнерго и промышленности. А сейчас цена газа для промышленности значительно выше, чем населения.

Кроме того, проблема в том, что нынешняя цена газа не является постоянной константой.

Сегодняшняя низкая стоимость газа – это следствие катастрофического обвала на нефтяном рынке в феврале 2019 года. Янукович десять лет назад мог только мечтать о том, чтобы рыночная цена газа промышленности даже с учетом НДС составляла всего 120-140 долларов за тысячу кубометров – он-то сражался за то, чтобы она без НДС составляла не больше трехсот.

Однако очевидно, что февральский обвал нефтяного рынка не повторится. И к следующему отопительному сезону фактор этого обвала уже перестанет влиять на формирование цены газа. А это значит, что июньских 120-140 долларов с учетом НДС не будет. И что в лучшем случае цены отопительного сезона-2020/21 повторят цены прошедшего сезона. Или даже превзойдут их.

Впрочем, правительство сейчас явно не думает о том, какой будет цена газа осенью. Скорее всего, он рассчитывает, что парламент завалит остальные требования МВФ, а потому выполнять требования меморандума вообще не придется.

Обвалит ли админреформа рейтинг "слуг"?

Тем временем по всей Украине разгораются скандалы в связи с административно-территориальной реформой, которая от стадии презентации дошла до стадии законопроекта. Самый громкий из этих скандалов произошел в отношении Береговского района Закарпатской области – расширение территории этого венгерского анклава националисты расценили как уступку Венгрии.

В принципе, это именно так и выглядит, но вчера министр иностранных дел Дмитрий Кулеба усердно разъяснял, что никакой зрады нет и что вообще он костьми ляжет, но не даст изменить закон об образовании (чего требуют венгры).

Однако Береговский район – это только вершина айсберга всеобщего недовольства от ожидаемого укрупнения районов. Реформа задумывалась для того, чтобы разрушить сложившуюся еще в 1990-е годы систему местных элит, стравив их и за счет этого усилив возможности центральной власти как арбитра. Однако ее жертвой в первую очередь станут миллионы людей, не имеющие никакого отношения к местным элитам.

Сотни районных центров стали депрессивными после развала Советского Союза, так как градообразующие предприятия в них закрылись, – и теперь государство стало в них главным работодателем. Районные отделения полиции, суды, поликлиники, больницы, собесы и прочие управления дают работу сотням тысяч людей и поддерживают хоть какую-то жизнь в этих городах. Но именно их и хотят лишить статуса районных центров.

И это уже не говоря о том, что жителям этих городов придется ездить за справкой (обращаться в суд, получать субсидию и так далее) не в здании на соседней улице, а в укрупненном районном центре, до которого нужно добираться в лучшем случае два часа.

В общем, если "слуги народа" хотели нажить себе врагов в лице миллионов жителей депрессивных райцентров, они своей цели добились с помощью закона об админреформе. И теперь не стоит удивляться тому, что "слуги" провалятся там, где еще недавно триумфально побеждали. Когда затеваешь реформу, нужно думать и о последствиях…

Суд по сбитому "Боингу": пропаганда против пропаганды?

Вчера был день первого заседания Гаагского трибунала по делу о сбитом над Донбассом малайзийском "Боинге", однако широкого резонанса эта тема в Украине не получила. Просто потому, что сам процесс, о котором раньше говорили так часто, может оказаться не таким уж и выигрышным для украинской власти.

Это стало ясно уже в тот момент, когда речь зашла о показаниях радаров, которые украинская сторона в трибунал не предоставила. А это только начало: ведь, хотя главной считается версия о российском "Буке", на процессе неизбежно возникнет вопрос и о том, почему украинская власть не закрыла для полета гражданских самолетов воздушное пространство в регионе, где она вела боевые действия с помощью авиации. Могут всплыть и другие неудобные вопросы, которые Киев предпочитает замалчивать.

Поэтому процесс по делу о сбитом "Боинге" в итоге окажется лишь средством для пропаганды, причем использовать его будут обе стороны – в зависимости от того, какую тему на каком заседании будут обсуждать.

Похороны Флойда: станет ли "Черный майдан" цветной революцией?

В Америке состоялись похороны Джорджа Флойда – афроамериканца, ставшего жертвой насилия со стороны полицейского. Эти похороны стали апогеем антиправительственной кампании, которая развернулась в большинстве штатов и стала самой масштабной за последние десятилетия как по массовости акций, так и по уровню насилия, применяемого демонстрантами.

Уже после похорон Флойда протесты продолжились, а в некоторых регионах даже усилились – вплоть до захвата полицейских участков и разрушения памятников историческим персонажам, которых посчитали виновными в расизме.

Многие эксперты увидели в "Черном майдане" начало новой "цветной революции", которая теперь, собственно, добралась до страны, запустившей этот "вирус" по всему миру. Говорить о таком сценарии, безусловно, преждевременно, поскольку внутреннее устройство США гораздо более устойчиво, чем Украины, Грузии, Сербии, Египта или Туниса, ставших жертвами "цветных революций". Однако определенные общие черты, безусловно, присутствуют.

В частности, нет сомнений в том, что смерть Джорджа Флойда стала лишь поводом для протестов, которые не состоялись бы, не будь двух факторов – президента Трампа и года президентских выборов. Нетрудно найти статистику относительного того, что в 2015 году – при чернокожем президенте Бараке Обаме – полицейские убили больше сотни афроамериканцев, однако ни одна из этих смертей не привела к десятой доле того, что происходит сейчас.

Все это было бы невозможно без нагнетания страстей в средствах массовой информации, близких к Демократической партии, которые составляют абсолютное большинство. А эти СМИ, в свою очередь, вряд ли раздували бы истерию вокруг смерти Флойда, если бы в этом не были заинтересованы демократы.

Демократическая партия действительно запустила в собственной стране тот механизм запуска "цветных революций", который был использован в других странах. Их цель – дискредитация Трампа через дискредитацию власти и его поражение на президентских выборах.

При этом демократы, естественно, рассчитывают на прочность американской системы, на то, что дискредитация власти не сможет ее разрушить, и на то, что после победы Джо Байдена благодарный "Черный майдан" разойдется, как разошлись, к примеру, майданы 2004 и 2014 годов в Украине.

Демпартия сознательно поднимает ставки, чтобы сделать невозможным признание второй победы Трампа. Однако нет никакой гарантии, что протесты удовлетворятся победой Байдена и что ситуацию в этом случае удастся удержать под контролем. Вот тогда, собственно, сценарий "цветной революции" может повториться вопреки желанию его творцов.