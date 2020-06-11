В Киеве на пешеходном переходе водитель Mercedes сбил женщину, которая оказалась следователем Оболонского управления полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Пострадавшая с телесными повреждениями госпитализирована в больничное учреждение. На месте работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий Главного управления столичной полиции и выясняет все обстоятельства этого ДТП", - указано в сообщении.

Примечательно, что после ДТП на улице Малиновского примерно в 17:00 10 июня, водитель решил скрыться с места преступления и не проверил состояние пострадавшей. А 33-летнюю женщину тем временем поместили на стационар.

Нарушителя нашли при помощи специальной операции, после чего доставили в Оболонское управление полиции - по месту работы пострадавшей.

Напомним, полиция Киевской области выяснила обстоятельства ДТП, которое произошло на трассе "Киев-Одесса", вблизи села Чабаны, в котором Николай Кулеба - детский омбудсмен Украины - столкнулся на машине с микроавтобусом.

Как сообщала "Страна", в Херсоне полицейский автомобиль столкнулся с "Ладой" в результате чего пострадали пять человек - правоохранители и пассажиры "ВАЗа" вместе с водителем.