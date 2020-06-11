В среду в формате видеоконференции прошло очередное заседание Трехсторонней контактной группы. Впервые в нем участвовали люди, которых украинская сторона объявила представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В тоже время, судя по сообщению Банковой, никаких принципиальных решений не было принято, а сама группа ушла на технический перерыв до 15 июня.

Об этом сообщает Офис президента.

По словам пресс-службы ОП, в начале дискуссии украинская делегация отметила приоритетность установления устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня.

В рамках рабочей группы по вопросам безопасности украинская сторона акцентировала внимание на необходимости обеспечения полного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей временно неподконтрольной территории. Украинская делегация также изъявила готовность предоставить необходимые гарантии безопасности СММ ОБСЕ для расследования инцидента с повреждением камеры наблюдения Специальной мониторинговой миссии у села Петровское, который произошел 2 июня.

Также Киев подтвердил готовность открыть два новых КПВВ по гуманитарным соображениям.

Украинская делегация предложила провести дополнительное заседание группы по безопасности.

В рамках гуманитарной группы обсуждался вопрос открытия КПВВ в адаптивном режиме.

В рамках рабочей группы по политическим вопросам украинская сторона заявила о возможности проведения местных выборов на территории ОРДЛО в установленный законодательством срок после всеобъемлющей деэскалации, вывода военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановления контроля со стороны правительства Украины над государственной границей в зоне конфликта.

"Представители ОРДЛО Денис Казанский, Сергей Гармаш, Вадим Горан и Константин Либстер, приглашенные с украинской стороны, отметили необходимость согласования параметров политического урегулирования с выразителями интересов более полутора миллионов человек, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликта", - говорится в сообшении Офиса президента.

Киев заявил участникам консультаций, что перечисленные советники украинской делегации будут принимать участие в работе групп ТКГ на постоянной основе.

По предложению специального представителя действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау в работе ТКГ объявлен перерыв по техническим причинам до понедельника, 15 июня.

Как сообщала "Страна", привлечение к заседаниям ТКГ Гармаша и Казанского одобрил Павел Климкин.

Между тем официально дончане не делегировали этих людей на переговоры.