Шесть украинских ВУЗов попали в мировой рейтинг университетов

Шесть университетов Украины попали в рейтинг "Топ 1000 ВУЗов мира" по версии рейтинга QS World University Rankings 2021.

На 477 месте оказался Харьковский национальный Университет имени Каразина - его оценили выше остальных украинских институтов. К тому же, по сравнению с прошлогодним рейтингом, он еще и "поднялся" на 14 отметок.

Второе место присудили Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко - его поставили между 601 и 650 местом, что демонстрирует ухудшение критериев оценивания на 60 единиц по сравнению с прошлогодними данными. Не изменилось положение Харьковского политехнического университета - он по-прежнему находится между 651 и 700 местом.

Далее по списку сразу два ВУЗа - Киевские политехнический институт имени Сикорского и Сумской государственный университет, которые вписались в промежутке между 701 и 750 местом. С прошлого года расположение университетов в рейтинге не изменилось. И последним в рейтинге упоминается Львовский политехнический университет, который расположили в хвосте - с 800 по 1000 место, хотя в прошлом году он был между 751 и 800.

Уже который год в лидерах рейтинга остается Массачусетский технологический институт ,после которого следуют Стенфорд, Гарвард, Калифорнийский технологический институт, Оксфорд, Швейцарский технологический университет, Кембридж, Имперский колледж Лондона, Чикагский университет и Университетский колледж Лондона.

Напомним, в Киеве прошло заседание Кабинета министров, на котором правительство повысило статус и переименовало Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского.

Как сообщала "Страна", шесть украинских вузов попали в рейтинг лучших вузов мира The Times Higher Education World University Rankings 2020. В список вошло на два украинских университета больше, чем было ранее.