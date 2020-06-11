В Главном управлении Министерства внутренних дел России по Москве опровергли информацию журналистов, что в момент аварии 8 июня в автомобиле Михаила Ефремова с ним находилась женщина. Как заявили в ведомстве, актер ехал один.

Заявление опубликовано на сайте главка МВД.

"Информация, размещенная в некоторых СМИ и на интернет-ресурсах о том, что водитель, совершивший ДТП 8 июня на Смоленской площади, в результате которого потерпевший скончался, находился в автомобиле не один, не соответствует действительности. ГУ МВД России по г. Москве сообщает, что в момент происшествия виновный в ДТП водитель находился в транспортном средстве один, без пассажиров. Сведения подтверждаются показаниями очевидцев", - говорится в записи пресс-службы главка.

Как рассказывала "Страна", Ефремов сел за руль в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения.

В связи с этим наряду с делом о ДТП открыто еще одно уголовное дело - о сбыте актеру наркотиков.