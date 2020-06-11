Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" сообщили, что жена Виктора Медведчука Оксана Марченко владеет компанией Bolvik Ventures Ltd с Британских Виргинских островов, которой принадлежит 24,66% в ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1". Однако в медиагруппе "1+1 media" заявили, что информация о принадлежности к структуре собственности телеканала жены Медведчука им не известна.

Заявление медиагруппы опубликовано на официальном сайте "плюсов".

Сотрудники "Схем" в своем расследовании о принадлежности телекомпании сослались на имущественную декларацию Медведчука за 2019 год. В ней указана компания, которая фигурирует в структуре собственности "Студии 1+1" и конечным бенефициарным владельцем которой является Марченко.

"В последние дни в медиапространстве распространяется информация о том, что несколько юридических лиц, которые есть в структуре собственности телеканала "1+1", принадлежат Оксане Марченко. Авторы ресурсов ссылаются на данные, указанные в декларации Виктора Медведчука, которую нардеп недавно обнародовал. Для "1+1 медиа" эта информация является новой. Сейчас юристы медиагруппы направили соответствующие запросы к компаниям, которые входят в структуру собственности телеканала", - говорится в заявлении "1+1 media".

Ожидается, что официальный комментарий "плюсов" появится после проверки информации.

В свою очередь интернет-издание "Детектор медиа" обратилось за комментарием к пресс-секретарю Медведчука Олегу Бабанину. Его спросили о связи депутата с "1+1", учитывая собственность Bolvik Ventures LTD. Бабанин ответил, что связь очевидна.

Ранее "Страна" сообщала, что суд разрешил ГБР доступ к редакционной коммуникации журналистов "Схем", которые готовили расследования о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдивах.

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