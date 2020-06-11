ПЦР-тесты делают быстрее, семь областей не смогут ослабить карантин, а с 10 июня разрешены культурные мероприятия и открытие отелей.

Об этом главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил в ходе брифинга, передает пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.

"С 10 июня в Украине вводится очередной этап смягчения карантина для тех областей, которые соответствуют эпидемиологическим критериям, установленным Кабинетом Министров. Семь регионов не могут ослабить карантин, поскольку критерий инцидентности в них превышает установленный уровень. Это Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области", - указано в сообщении.

Отмечается, что с 10 июня разрешена работа учреждений культуры и проведение культурных мероприятий, а также открылись заведения, предоставляющие услуги размещения, кроме детских оздоровительных учреждений. При этом для них создали некоторые правила: предварительная онлайн-регистрация, по возможности организация питания в номерах или с соблюдением норм, которые действуют для заведений общественного питания.

Также Ляшко рассказал, что врачам удалось уменьшить очереди на проведение теста на коронавирус - теперь результаты готовы не позднее чем через трое суток после сдачи анализов. Однако для подтверждения излечения от коронавируса при выписке теперь достаточно будет вылечить симптомы болезни и пройти один тест ПЦР, а не два, как это было ранее.

Также отмечается позитивная динамика в снижении количества зараженных коронавирусом, которым нужна госпитализация и лечение в палатах интенсивной терапии. На данный момент в Украине 32, тысяч граждан лечатся на стационаре и 98 подключены к аппаратам ИВЛ.

Что касается футбольных матчей, то возобновлять присутствие болельщиков на играх пока что не будут. Однако первые шаги в этом направлении, по примеру Польши, будут разрешать присутствие не более 25% зрителей на трибунах.

Кроме того, в Минздраве напомнили о возобновлении международных авиаперевозок с 15 июня в Украине и Европейском союзе и о перелетах в страны третьего мира с первого июля.

Напомним, очень и очень оптимистичная новость для всех любителей футбола пришла из ФРГ. Исполнительный директор Бундеслиги Кристиан Зайферт заявил, что чемпионат Германии по футболу возобновится уже в следующем месяце. Всем клубам разрешено тренироваться, правда, строго соблюдая определенные правила безопасности.

Как сообщала "Страна", Украина может в первую очередь восстановить авиасообщение с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром. Сейчас Министерство иностранных дел на двустороннем уровне обсуждает этот вопрос.