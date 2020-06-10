В ВОЗ заявили, что критично низкие показатели смертности от коронавируса в России выглядят "очень странно" на фоне продолжающегося роста заболеваемости.

Об этом заявил глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан в ходе брифинга, передает Reuters.

"Это, конечно, необычно, что количество смертей относительно количества подтвержденных случаев является очень низким. Важно, чтобы власти предоставили метод, по которому проводится подтверждение причин смертей для того, чтобы удостовериться, что они точно и должным образом подтверждают их. В некоторых случаях могут завышать, могут быть другие основные причины заболевания", - заявил он, намекнув на сокрытие фактов смертности или завышение числа больных, хотя логику такой вероятности он понять не может.

По его словам, есть определенный стандарт определения причины смерти потенциального больного коронавирусом, который предоставили всем странам, состоящим в организации, для правильной сертификации причин смерти.

Напомним, рост числа заболевших коронавирусом россиян связали с увеличением количества тестов на COVID-19.

Как сообщала "Страна", в России сохраняется один из самых низких уровней смертности от коронавируса в мире. Эксперты сообщают, что в разных регионах страны эпидемия началась в разное время - это влияет как на число зараженных, так и на смертность от вируса.