Власти Польши, где зафиксирован антирекорд по приросту заболевших коронавирусом, приняли решение с 13 июня открыть границы со странами Евросоюза. Об этом сообщает RMF24.

Как заявили премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, и представитель Еврокомиссии Адальберт Янц, в ночь с 12 на 13 июня Польша отменит контроль на внутренних границах ЕС для жителей стран Шенгенской зоны.

"Начиная с 13 июня Польша отменяет контроль и ограничения на поездки во внутренних границах Шенгена. Такую информацию польские власти передали по электронной почте еврокомиссару по внутренним делам", - заявил Адальберт Янц.

Речь идет о границах с Германией, Литвой, Чехией и Словакией. С этого момента больше не будет обязательного двухнедельного карантина при въезде в Польшу.

Ранее сообщалось, что в начале месяца в Польшу прибыли два самолета с легальными украинскими заробитчанами.

Также мы писали, что Польша намерена продлить запрет заграничные перелеты до 16 июня.