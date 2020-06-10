Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции надели на Михаила Ефремова электронный браслет. С помощью устройства правоохранители будут контролировать передвижения актера и соблюдение им условий домашнего ареста.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы РФ.

По словам источника агентства, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции разъяснили артисту его права и обязанности в соответствии с наложенными судом ограничениями. После этого на него надели браслет, а в квартире установили стационарное контролирующее устройство.

Кроме того, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции будут регулярно посещать Ефремова и при необходимости доставлять его на служебном автотранспорте к следователю и в суд.

Ранее "Страна" рассказывала, на каких условиях артисту предписано отбывать домашний арест.

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