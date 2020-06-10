Ефремова будут контролировать с помощью браслета. Фото: gsmavto.com

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции надели на Михаила Ефремова электронный браслет. С помощью устройства правоохранители будут контролировать передвижения актера и соблюдение им условий домашнего ареста.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы РФ.

По словам источника агентства, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции разъяснили артисту его права и обязанности в соответствии с наложенными судом ограничениями. После этого на него надели браслет, а в квартире установили стационарное контролирующее устройство.

Кроме того, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции будут регулярно посещать Ефремова и при необходимости доставлять его на служебном автотранспорте к следователю и в суд.

Ранее "Страна" рассказывала, на каких условиях артисту предписано  отбывать домашний арест.

Мы также писали, что в связи с делом о ДТП с участием Ефремова открыто уголовное производство о продаже ему наркотиков.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.