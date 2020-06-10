В Украине вводят видеофиксацию проведения допросов в полицейских камерах, информирует пресс-служба МВД.

Так, система "Custody Records" автоматизирует работу полицейского и исключает человеческий фактор как причину незаконного насилия.

Отмечается, что эта система уже внедрена в четырех изоляторах временного содержания: в Сарнах, Кропивницком, Херсоне и Днепре. В ближайшее время МВД планирует расширить функционирование системы не только на ИВС, но и на все подразделения полиции.

"Система работает два года и мы увидели позитивные результаты. Она действует как в защиту полицейского, так и в защиту задержанного человека. Все действия записываются на видеокамеру и в любое время мы можем проследить, кто что говорил и совершал. С момента, когда эта система начала работать, в ИВС уменьшилось количество неправдивых обвинений относительно неправомерного обращения с задержанными. Теперь планируем запустить пилотный проект еще в 10 подразделениях Кировоградской области и в одном отделе полиции Днепропетровской", - отметил начальник Управления соблюдения прав человека Нацполиции Руслан Горяченко.

По его словам, когда гражданин попадает в ИВС, первый, кто его встречает - инспектор по соблюдению прав человека. Он поясняет, что задержанный находится в безопасности и каждое его движение записывается на камеру. В отдельной комнате под видео- и аудиозапись инспектор проводит с ним первое интервью. Полицейский должен делать отметки в системе и, если будет какая-то жалоба, принимает ее и отдает соответствующему органу - ДВБ или ГБР.

В течение всего нахождения в ИВС система также анализирует, не нужна ли задержанному медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что ГБР опубликовало клип о неявках Порошенко на допросы, используя фрагменты выпусков новостей и "95 квартала".

Также мы писали, что по данным МВД, система видеофиксации всего за один день снизила на 40% число автонарушений в Киеве.