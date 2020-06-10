В преддверии возобновления международного авиасообщения Минздрав напомнил о правилах посещения некоторых стран.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.

"По плану смягчения карантинных мероприятий, в Украине с 15 июня должно открыться авиационное сообщение с другими странами. При этом эпидемиологическая ситуация в мире до сих пор остается напряженной, ведь коронавирусная болезнь продолжает распространяться. Мы призываем соблюдать правила безопасности как на территории Украины, так и за рубежом", - указано в сообщении.

Так, в США приостановили выдачу зеленых карт и из-за протестов ввели комендантский час на территории штатов Калифорния, Вашингтон, Гавайи, Невада, Нью-Мексико, Орегон, Айдахо, Колорадо, Монтана и Аризона. Кроме того, ограничен въезд иностранцев, которые в последние две недели посещали страны Шенгенской зоны, ЮАР, Бразилию, Корею и Иран.

В Турцию украинцам можно ездить только на лечение, при этом людей с симптомами респираторных заболеваний будут помещать на обсервацию, а остальных проверять. В стране временно остановлен пригородный и междугородний транспорт.

В Грецию пока что для иностранцев, которые не являются гражданами Евросоюза или представителями дипломатических миссий, запрещен. Что касается Египта, то по прибытии в страну придется провести две недели на обсервации и придерживаться комендантского часа с 20:00 до 05:00. В Италию граждане Украины попасть смогут - там накануне отменили значительную часть карантинных ограничений, однако некоторые из них остались.

Напомним, Европейская комиссия - высший исполнительный орган Евросоюза - выпустила рекомендации по открытию внутренних границ ЕС в связи с эпидемией коронавируса. В них говорится, что кордоны нужно снимать - по крайней мере для граждан Евросоюза.

Как сообщала "Страна", Франция не одобряет планы властей Италии открыть государственные границы уже с 3 июня.