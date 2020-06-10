Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намеревался назначить главу своего Офиса Андрея Богдана генеральным прокурором. Однако потом его планы поменялись, а теперь они и вовсе не общаются.

Об этом глава государства рассказал в интервью изданию "Украинская правда".

По словам Зеленского, с самого начала у него была идея сделать из Богдана генерального прокурора. Однако со временем он заметил, что главу Офиса портит власть, тот становится конфликтным. Поэтому в итоге Богдана пришлось уволить.

"Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности... Она его сильно меняет. У него есть нормальные черты, профессиональные качества. И то, что я увидел, к сожалению, он этого не видел. С властью нужно справиться, надо не меняться как человек. Надо остаться человеком и уважать других - как внутри команды, так и снаружи. Не надо показывать свою власть там, где это неправильно. Надо иногда включать дипломатию, потому что он был в государстве почти второй человек... Но не надо всем показывать, что ты второй человек..." - сказал Зеленский.

Когда президент стал свидетелем конфликтов внутри команды и демонстрации власти, то принял решение об отставке Богдана.

"Когда я увидел, что Андрюха не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо, я принял решение о том, что нам надо... Я считаю, что с самого начала у меня было неправильное решение с ним через главу Офиса. Потому что с самого начала я считал, что он сильный юрист, он хочет сажать... То, что он говорил. И он должен идти на генпрокурора. Я так считал. Я с самого начала хотел, чтобы он был мощным генеральным прокурором Украины..." - признался президент.

Теперь Зеленский уверен, что спас бывшего сотрудника от власти.

"Я не уверен, что он сейчас тоже так думает, но это уже его дело", - констатировал Зеленский.

Он также добавил, что с Богданом сейчас не общается.

Напомним, Богдан был отстранен от должности главы ОП в феврале.

Сейчас Богдан почти не появляется на публике, лишь изредка напоминая о себе в соцсетях.