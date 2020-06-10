Законом №466 в новой редакции решен проблемный вопрос определения даты уплаты налогового обязательства, если предельный срок уплаты налогового обязательства приходится на выходной или праздничный день (день, следующий за выходным или праздничным днем).

Об этом информируют в ГНС в Луганской области.

Так, пункт 57.1 Налогового кодекса дополнен абзацем следующего содержания: если предельный срок уплаты налогового обязательства приходится на выходной или праздничный день, последним днем уплаты налогового обязательства считается операционный (банковский) день, следующий за выходным или праздничным днем.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский подписал закон о "налоговом терроре".

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