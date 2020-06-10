Рабочая группа республиканской фракции в палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором предлагаются новые санкции в отношении России.

Об этом сообщает РИА Новости.

Необходимость дополнить ограничения авторы документа объясняют тем, что РФ в последнее десятилетие старается играть роль глобальной державы "с ярко выраженным намерением подорвать мировой порядок под руководством США".

Авторы доклада предлагают внести Россию в список стран - спонсоров терроризма, который обычно составляет администрация президента США. Москву обвиняют в поддержке Корпуса стражей исламской революции в Иране, движений "Хезболлах", "Талибан" и "Русского имперского движения", которое США числится в перечне террористических группировок.

Конгрессу также предложено принять следующие меры:

наложить вторничные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты;

ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга;

принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект о защите американской безопасности от Кремля, в котором разработаны санкции против тех, кто связан с коррупцией, и санкции за российское вмешательство в выборные процессы;

внести Внешэкономбанк в список санкций Минфина США;

ввести ограничения против подозреваемых в "руководстве российской пропагандой", а также "связанных с Кремлем олигархов" - российского бизнесмена Владимира Евтушенкова, грузинского предпринимателя Бидзина Иванишвили (считается фактическим руководителем Грузии) и украинца Виктора Медведчука (один из лидеров "Оппоплатформы");

запросить доклад Госдепа по "олигархам, которые помогают финансировать российскую военную агрессию через подручных и армии наемников";

исключить Россию из межбанковской системы SWIFT;

сделать "противостояние российской агрессии" вопросом повестки дня номер один на всех саммитах НАТО.

Авторы доклада призвали Конгресс возобновить и расширить программы сдерживания России в Европе и программы военной помощи Украине, включая продажу Киеву противокорабельных ракет.

Как писала "Страна", на днях стало известно о продлении Евросоюзом на год антироссийских санкций.

Мы также сообщали, что в марте Дональд Трамп продлил введенные еще Обамой санкции против России за кибератаки.