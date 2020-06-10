В Подольском районе задержали мужчину, который гулял с ведром марихуаны в рюкзаке. Он утверждает, что такое количество растительного наркотика нужно было ему для личного употребления.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Так, на улице Стеценко у мопеда сидел парень, который выглядел подозрительно. Во время проверки у него в рюкзаке нашли пластиковое ведро с измельченным каннабисом. Патрульные вызвали на место полицию, сейчас дело расследуется.

Напомним, препараты на основе растения облегчают побочные эффекты от лекарств и обеспечивают крепкий сон. А для онкобольных пациентов полноценный сон крайне важен. Всего лекарства из конопли нужны минимум двум миллионам украинцев.

Как сообщала "Страна", необходимо дать каннабису новый, более мягкий статус в связи с большим количеством доказательств его эффективного использования в медицине, считают чиновники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).